Asegura DIF de Soledad cumplir con transparencia

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El Sistema Municipal DIF de Soledad de Graciano Sánchez informó que cumple con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, y aclaró que no existe recurso público que se encuentre fuera de los mecanismos de fiscalización y comprobación establecidos por la ley.

Lo anterior, debido a lo declarado por la organización Ciudadanos Observando, que reportó al DIF Municipal de mantener oculta, desde hace más de 8 años, la totalidad de sus gastos en complicidad con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), acusó el presidente de la organización civil, José Guadalupe González Covarrubias.

La directora general del organismo, Flor Olivia Gómez, explicó que de manera periódica se entrega la información financiera y administrativa requerida por las instancias fiscalizadoras, además de que el ejercicio de los recursos es revisado tanto por los órganos internos de control como por el Instituto Fiscalizador Superior del Estado (IFSE), dentro de la revisión de la

cuenta pública.

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Precisó que una eventual falta de disponibilidad de determinada información en la plataforma de transparencia no significa que esos recursos no hayan sido comprobados o fiscalizados, y afirmó que personal del área de Transparencia detectó inconsistencias en la plataforma de la CEGAIP, particularmente en la identificación del año de publicación de información que ha sido actualizada, situación que será revisada ante la instancia correspondiente.

Asimismo, señaló que parte de la información que maneja el DIF, por la naturaleza de sus funciones y de los datos de las personas beneficiarias, está sujeta a las disposiciones legales aplicables en materia de clasificación y pro