San Luis entre los estados con variaciones atipicas en delitos de alto impacto

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Ciudad de México, 17 ago (EFE).- La organización civil Causa en Común identificó anomalías y variaciones atípicas en los registros oficiales de 10 delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026 y advirtió de posibles problemas de subregistro, reclasificación y opacidad en algunos de los 32 estados del país.

Análisis de inconsistencias en registros oficiales

El análisis compara los datos remitidos por las fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en los primeros seis meses del año con el mismo periodo de 2025 y clasifica cinco tipos de alerta: variación estadística atípica, posible reclasificación, subregistro, opacidad por desapariciones y presentaciones propagandísticas de las cifras.

"Ciertamente, las alertas no constituyen por sí mismas prueba de manipulación, pero sí señalan inconsistencias que impiden asumir que una reducción en los registros administrativos equivale a la misma reducción en los delitos", señaló Causa Común en un comunicado.

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Los 10 ilícitos revisados por la ONG presentaron al menos una alerta.

Casos destacados y diferencias en cifras

Entre los casos señalados, registró variaciones estadísticas atípicas, como que el estado de Zacatecas reportó una disminución del 62 % en víctimas de homicidio doloso, mientras Nayarit informó del 82 % menos feminicidios y Zacatecas un aumento del 600 % en ese delito.

En extorsión, Aguascalientes registró una caída del 94 %, frente a un incremento del 2,325 % en Chihuahua. En tanto, Guanajuato reportó un 50 % menos casos de narcomenudeo, mientras Veracruz notificó un alza del 132 %.

Causa en Común señaló además que algunos de los estados reportaron en cero delitos como secuestro, robo a transeúnte con violencia o robo a transportista con violencia.

En Nayarit, agregó, tampoco se registraron víctimas de trata de personas.

En su análisis, el homicidio doloso concentró el mayor número de alertas.

El documento contrasta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 27,989 asesinatos en 2025, mientras el SESNSP reportó 24,344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, una diferencia de 3,645.

También se señalaron posibles reclasificaciones: San Luis Potosí reportó 30 víctimas de homicidio doloso y 136 de "otros delitos contra la vida"; Guanajuato, 13 feminicidios frente a 100 homicidios dolosos de mujeres, y Ciudad de México, cinco secuestros frente a 1,735 víctimas de "otros delitos contra la libertad".

Sobre subregistro, la asociación citó a Puebla, estado que informó cinco víctimas de feminicidio, mientras la ONG documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

También alertó de estados donde las desapariciones superan los homicidios y feminicidios registrados.

La organización propuso auditorías independientes, homologar criterios de registro, fortalecer los sistemas de información, capacitar a funcionarios responsables de las estadísticas e impulsar mecanismos para aumentar la denuncia ciudadana, entre otras recomendaciones.

Estas alertas se dan luego de que el Gobierno mexicano informara la semana pasada de una reducción del 51 % en el promedio diario de asesinatos desde el inicio de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al pasar de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio pasado.

En materia de extorsión, las autoridades han definido este delito como uno de sus objetivos prioritarios y reportado 1,847 detenidos en 24 estados del país desde julio de 2025.

En tanto, las cifras oficiales sostienen que los delitos de alto impacto disminuyeron un 33 % desde octubre de 2024, mientras que el feminicidio cayó un 7.7 %, el secuestro un 28.2 % y los robos con violencia un 15.9 % en los últimos 12 meses.