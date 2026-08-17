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Localizan en una vivienda cilindro de gas cloro hurtado

Corporaciones municipales se trasladaron a la casa para recuperar el tanque de manera segura

Por Pulso Online

Agosto 17, 2026 04:13 p.m.
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Localizan en una vivienda cilindro de gas cloro hurtado
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      Autoridades municipales localizaron en un domicilio particular el cilindro de gas cloro que fue sustraído de pozo de bombeo en la Fracción del Aguaje.

      El personal de Protección Civil Municipal y de Guardia Civil Municipal se trasladaron a la vivienda para recuperar el cilindro de manera segura.

      El tanque fue localizado en una cochera de un domicilio ubicado al sur de la ciudad.

      Por la mañana, se había advertido a la población por el robo del tanque, cuyo contenido es altamente tóxico , por lo que se pedía no manipularlo

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