Localizan en una vivienda cilindro de gas cloro hurtado
Corporaciones municipales se trasladaron a la casa para recuperar el tanque de manera segura
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Autoridades municipales localizaron en un domicilio particular el cilindro de gas cloro que fue sustraído de pozo de bombeo en la Fracción del Aguaje.
El personal de Protección Civil Municipal y de Guardia Civil Municipal se trasladaron a la vivienda para recuperar el cilindro de manera segura.
El tanque fue localizado en una cochera de un domicilio ubicado al sur de la ciudad.
Por la mañana, se había advertido a la población por el robo del tanque, cuyo contenido es altamente tóxico , por lo que se pedía no manipularlo.
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Roban tanque de gas cloro en Fracción del Aguaje; emiten alerta
Interapas y PC señaló que es altamente tóxico; se pide a la población no manipularlo y reportar su ubicación
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