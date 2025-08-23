logo pulso
Asegura Gallardo que no se mofó de comunidad LGBT

Por Rubén Pacheco

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Asegura Gallardo que no se mofó de comunidad LGBT

Luego que en redes sociales la comunidad LGBTIQ+ se inconformó por las “bromas” sobre homosexualidad que expresó en días pasados a varios colaboradores, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo que respeta a dicho sector de la sociedad y no se mofó de nadie.

Durante un reciente evento oficialista, manifestó entre risas que las próximas noticias falsas contra la administración y sus colaboradores versarán sobre la supuesta homosexualidad de varios funcionarios estatales.

Pese a que decenas de asociaciones civiles locales, foráneas y nacionales se inconformaron, el mandatario estatal declaró que dicha molestia fue de “alguien en particular”, no de la comunidad gay.

Asumió que la administración actual por el Partido Verde Ecologista de México, es el único gobierno que ha apoyado a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, Queer (LGBTIQ+), porque las demás fuerzas políticas los relegaron a través de los años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ello, derivado que las gestiones pasadas eran “conservadores” -Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI)-, complementó.

“Si hay una expresión de algo, de alguien, pues es particular. No, no es de una comunidad en específico (...) no, no, no son mofas (las declaraciones pasadas). Yo siempre les he tenido mucho respeto y los voy a seguir respetando”, atajó 

el gobernante.

