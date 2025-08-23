SANTIAGO Y ANA PAULA INICIAN SU FE

Santiago y Ana Paula Cárdenas Arriaga recibieron el primer sacramento de la Iglesia en una cálida ceremonia.

Acompañados de sus papás: Carlos Cárdenas y Ana Arriaga, participaron en la celebración religiosa en la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Ahí, se encontraba sus abuelitos, seres queridos y amistades.

Invitaron de padrinos a José Ochoa e Itzel Cárdenas.

El sacerdote Salvador González Vásquez expresó un mensaje a los papás y padrinos de los niños.

Enseguida, bendijo el agua del Río Jordán y la derramó sobre las sienes de Santiago y Ana Paula, para, así bautizarlos e ingresarán a a la familia de Cristo.

Más tarde, se ofreció una estupenda recepción, donde los invitados les felicitaron.