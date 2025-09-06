Aseguran 395 kg de droga con un valor de 107 mdp

Con un costo estimado de 107 millones de pesos, corporaciones federales, aseguraron en el municipio de Matehuala, un tractocamión que trasladaba cientos de kilogramos de metanfetaminas.

De acuerdo con el reporte diario divulgado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, elementos de tres corporaciones lograron asegurar 395 kilogramos de estupefacientes.

El informe policial precisó que derivado de la instalación de puestos de seguridad -conocidos como retenes de revisión-, ubicaron un camión con caja seca color blanco que transportaba la droga y cuyo conductor fue aprehendido.

La unidad vehicular, la droga y el conductor quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación de la delegación de la FGR en Matehuala, a fin de continuar en la judicialización de la carpeta de investigación.

En la intervención coordinada participaron oficiales de la Guardia Nacional (GN), elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Organización de las Naciones Unidas (OMS), precisa que los trastornos causados por el uso de drogas son una pesada carga para los individuos y las comunidades. El uso continuo de drogas puede causar dependencia y discapacidad además de problemas crónicos de salud.

“Las consecuencias sociales del uso perjudicial o dependencia de drogas llegan mucho más allá del usuario y afectan a sus familias y a otras relaciones personales”, concluye el organismo internacional.