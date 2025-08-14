logo pulso
Aseguran carreta con tracción animal

Por Flor Martínez

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Aseguran carreta con tracción animal

El departamento de Ecología Municipal de Soledad, aseguró un carretón de tracción animal en la colonia El Palmar, utilizado para el servicio de recolección de basura en esta demarcación.

    La titular del área, Yasmín Luna Barrios, destacó que desde 2012 en el municipio. está prohibido el uso de animales de tiro para realizar esta práctica, que constituye maltrato animal y es sancionada por la ley. 

    Informó que en los últimos días, se recibieron múltiples reportes sobre carretones tirados por caballos en los límites del municipio, a pesar de la prohibición vigente. 

    Dio a conocer que en lo que va del año, han detectado y asegurado alrededor de 30 carretones en esta situación. 

    Explicó que, al detectar un caso, el personal del área asegura tanto el animal como el carretón. El equino es trasladado a un lugar especial donde recibe atención veterinaria, se le baña, desparasita y es evaluado por una médica veterinaria zootecnista, quien determina su estado de salud. 

   Las sanciones para los responsables son económicas y varían según el nivel de maltrato que presente el animal, finalizó.

