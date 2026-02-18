ASF observa anomalías por 583.1mdp en SL

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías por 583.1 millones de pesos en el ejercicio de recursos federales de dependencias estatales y municipales, de los cuales, el 94.9 por ciento corresponde a las alcaldías.

Anomalías detectadas en alcaldías potosinas

En su tercer paquete de informes finales de la auditoría del ejercicio del presupuesto federal a dependencias locales, la ASF reportó que 39 de las 59 alcaldías de la entidad registraron anomalías por 553.5 millones de pesos.

Los montos observados oscilan entre los 22 mil 900 pesos reportados para Vanegas hasta los 83.9 millones de pesos detectados al ayuntamiento de Tampacán.

Ésta y otras nueve alcaldías acumulan el 65.4% de las observaciones registradas a las presidencias municipales potosinas.

En todos los casos, la ASF realizó una auditoría integral de recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales a los municipios.

Las tres alcaldías metropolitanas, San Luis capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos no registraron observaciones.

Tampoco la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Observaciones a dependencias estatales y devolución de recursos

Los 29.5 millones de pesos restantes que fueron observados corresponden a tres de las siete auditorías realizadas a dependencias estatales.

En un caso, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado devolvió a la Federación un millón 99 mil 200 pesos.

Además, requirió a la Universidad Politécnica aclarar el uso de 4.8 millones de pesos.

La mayor suma observada al gobierno estatal, específicamente a la Secretaría de Finanzas, es por 23.6 millones de pesos dentro de la revisión del ejercicio de las participaciones federales.

Sin embargo, el ejercicio de esos recursos correspondió al Congreso, que no aclaró el uso de recursos destinados a servicios generales y a la contratación de bienes, rentas y servicios.