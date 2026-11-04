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Blasfemo vuelve y daña imagen de San José

El agresor fue entregado a las autoridades tras irrumpir de nuevo en el templo

Por Martín Rodríguez

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Blasfemo vuelve y daña imagen de San José
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      A año y medio del ataque anterior, un hombre regresó al Santuario de San José, al sur de la alameda Juan Sarabia y volvió a arremeter contra una imagen religiosa, pero esta vez fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

      En esta segunda ocasión causó daño al capelo de la imagen de San José, destruyó el vidrio y hay daños en proceso de evaluación.

      El incidente anterior ocurrió el 3 de marzo de 2025, cuando la persona que fue identificada como el mismo autor del actual atentado, causó daño directo a la imagen de La Dolorosa, pero no fue detenido y tampoco había denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

      La representación legal de la Iglesia Católica y el presbítero Tomás Cruz Perales pasaron la tarde formulando la denuncia y presentando evidencias del ataque ocurrido este martes.

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      El presbítero Tomás Cruz Perales, rector del Santuario de San José, confirmó que el agresor de esta ocasión es el mismo que fue videograbado el 3 de marzo del año pasado luego de arrojar una piedra a la imagen de La Dolorosa.

      Explicó que se trata de un hombre que ha irrumpido en el templo bajo los efectos de las drogas, pero por tratarse de una reincidencia, la iglesia católica preparaba los medios legales para tratar esa conducta delictiva. "No sabemos si esta persona depende de alguien o actúa por sí mismo".

      El hombre ingresó a temprana hora y destrozó el capelo de la imagen de San José, pero fue detenido por los propios feligreses y entregado a los cuerpos de seguridad pública.

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