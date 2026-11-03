Personal se esfuerza para mejorar atención ante la demanda: IMSS

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, consideró que hace un esfuerzo para brindar condiciones dignas a sus pacientes, ante una alta demanda que en ocasiones se presenta en el servicio de Urgencias.

En un comunicado y tras recibir cítricas en redes sociales sobre la clínica 50, indicó que el personal médico supervisa el servicio para mejorar los tiempos de espera.

Aunque también reconoció que, en ocasiones, son los acompañantes de pacientes los que se apoyan de sillas plegables o improvisadas durante su estancia en los espacios.

El personal supervisa la atención para fortalecer la asignación de camas, señalan.

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