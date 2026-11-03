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Paz y Somos se quedan sin financiamiento público en 2026

El Ceepac aprobó retirar las prerrogativas tras aplicar un criterio sobre la última elección

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 03, 2026 04:29 p.m.
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Paz y Somos se quedan sin financiamiento público en 2026
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      Los partidos Paz y Somos en San Luis Potosí se quedaron fuera del reparto de 27.6 millones de pesos de financiamiento público estatal para noviembre y diciembre de 2026, luego de que el Tribunal Electoral de San Luis Potosí revocó los recursos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) les había asignado.

      En contraste, el dinero se redistribuyó entre los siete partidos que ya contaban con registro antes de la última elección local. Esto, en sesión virtual del Ceepac este martes.  

      Las sentencias de los expedientes TESLP/RR/06/2026 y TESLP/RR/07/2026 establecieron que los partidos de nueva creación deben obtener al menos tres por ciento de la votación válida emitida en una elección local anterior para recibir financiamiento estatal.

      Con ese criterio, el Ceepac aprobó por unanimidad retirar las prerrogativas a Paz y Somos, pese a que anteriormente había autorizado su incorporación al reparto.

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      El Partido Verde (PVEM) recibirá 3.8 millones de pesos mensuales para actividades ordinarias; Morena, 2.8 millones, y el PAN, 2.2 millones.

      Además, los siete partidos recibirán en partes iguales 829 mil pesos para actividades específicas y 3.3 millones por franquicias postales.

      Nueva Alianza San Luis Potosí tendrá otros 113 mil 140 pesos mensuales, por ser el único partido con registro local.

      Enfrentamiento entre Somos y Morena.

      Alicia Nayeli Vázquez, representante de Somos, acusó al partido de promover una impugnación para quitarles recursos y cuestionó que Morena sí recibiera financiamiento público cuando obtuvo su registro en 2014.

      "¿Por qué la oportunidad que tuvieron ustedes les resulta ahora inaceptable para otros?", reclamó.

      También anunció que impugnan las sentencias ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

      Vázquez Martínez sostuvo que retirar el financiamiento a un partido de nueva creación limita la competencia política y cuestionó la actuación del Tribunal Electoral.

      Morena, por su parte, defendió que el Ceepac debe garantizar la legalidad y revisar oportunamente sus decisiones.

      La consejera Graciela Diaz respaldó el cumplimiento de las sentencias, pero defendió que la asignación original también se había realizado conforme a la normativa electoral.

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