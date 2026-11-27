Limitado servicio médico en Pozos
Miles de habitantes y trabajadores de Villa de Pozos requieren acceso oportuno a servicios de salud que actualmente son limitados.
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El acceso a servicios públicos de salud en Villa de Pozos sigue dependiendo, en buena medida, de la hora en que se presente una enfermedad o emergencia, pues la principal unidad médica del IMSS-Bienestar en el municipio atiende únicamente de lunes a viernes y en horario diurno, por lo que, quienes enfrentan un problema de salud por la noche, madrugada, fines de semana o días festivos, deben buscar otras alternativas.
IMSS-Bienestar atención limitada en Villa de Pozos
De acuerdo con la información pública disponible, la Unidad de Salud IMSS-Bienestar localizada en Camino Antiguo a Santa María del Río número 550 brinda atención de lunes a viernes de las 7:00 de la mañana a las 3:30 de la tarde. Fuera de ese horario, no existe en Villa de Pozos una cobertura pública equivalente de primer contacto.
La situación cobra relevancia en un municipio que ha experimentado un crecimiento acelerado y que mantiene una estrecha relación laboral y habitacional con la Zona Industrial, donde miles de trabajadores y sus familias requieren acceso oportuno a consultas, seguimiento de enfermedades crónicas, atención de urgencias y otros servicios de salud.
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Avances en infraestructura médica para Villa de Pozos
En este contexto, habitantes de Villa de Pozos siguen a la espera de que avance el proyecto de construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el cual el gobierno municipal ya donó un predio de más de 12 mil metros cuadrados sobre la avenida José Hernández Guerra.
Mientras esa infraestructura se materializa y entra en operación, buena parte de la población seguirá dependiendo de servicios médicos ubicados fuera de la demarcación.
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