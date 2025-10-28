logo pulso
Revisa DH protocolo de prevención de la UASLP

Se busca prevenir nuevos incidentes y fortalecer la confianza de estudiantes

Por Samuel Moreno

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Revisa DH protocolo de prevención de la UASLP

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí mantiene abiertas cinco quejas por casos de agresiones sexuales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), registradas desde 2009. 

Las víctimas son mujeres, todas son de diversas facultades, y algunas de las investigaciones aún están en curso, así lo informó la titular de la comisión, Giovanna Argüelles Moreno.

Estas quejas incluyen incidentes en distintas facultades de la universidad, y forman parte del seguimiento que la comisión realiza para garantizar el derecho de los estudiantes a un entorno seguro. La ombudsperson de la CEDH señaló que la institución ya ha emitido medidas precautorias en casos recientes, particularmente en la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía, y continúa revisando los procedimientos internos de la universidad para asegurar que se cumplan los protocolos de atención y prevención.

En ese sentido, Argüelles Moreno aseguró que la atención a estos casos se intensificó luego de las protestas estudiantiles de la semana pasada, motivadas por la violación de una alumna en instalaciones de la Facultad de Derecho. Aunque la CEDH aún no ha tenido contacto directo con la víctima más reciente, mantiene comunicación con estudiantes que han solicitado acompañamiento y asesoría en sus quejas.

Finalmente, la funcionaria Giovanna Argüelles indicó que la comisión se mantiene disponible para apoyar a la UASLP en la capacitación de su personal y en la implementación de protocolos de prevención y atención de acoso y agresiones sexuales, en caso de que la universidad solicite este respaldo. 

Los esfuerzos buscan prevenir nuevos incidentes y fortalecer la confianza de la comunidad estudiantil en la atención institucional de estos hechos.

