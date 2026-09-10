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Atenderían el norte con recurso del paso inferior

Por Rolando Morales

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Atenderían el norte con recurso del paso inferior
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que parte de los recursos que originalmente estaban previstos para el proyecto del paso a desnivel de El Saucito, obra que fue aplazada para 2027, podrían destinarse a atender necesidades de infraestructura en colonias de la zona norte de la capital.

      El edil explicó que actualmente el Ayuntamiento mantiene 77 obras en proceso, aunque reconoció que todavía existen vialidades en condiciones de terracería y sectores con carencias de infraestructura básica. En ese sentido, afirmó que las prioridades para futuras intervenciones son las calles cercanas a escuelas que carecen de pavimentación, banquetas o alumbrado público.

      Galindo indicó que, ante las solicitudes vecinales, instruirá a la Dirección de Obras Públicas para realizar los levantamientos técnicos necesarios y determinar la viabilidad de nuevas obras en los puntos señalados por la ciudadanía.

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