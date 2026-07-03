Atienden reportes de la población ante insistentes lluvias

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Las distintas áreas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mantienen operativos de atención durante la temporada de lluvias para responder a reportes de la población y reducir las afectaciones provocadas por las precipitaciones.

Elementos de Protección Civil Municipal, Servicios Municipales y la Guardia Civil Municipal han realizado acciones conjuntas en diferentes puntos del municipio. De acuerdo con el director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero, el pasado martes se retiraron tres árboles que cayeron a consecuencia de las lluvias: uno en el panteón municipal 2 Nuestra Señora del Refugio, otro en la Unidad Deportiva de la colonia Hacienda de Los Morales y uno más en la colonia San Antonio, donde obstruía la vía pública.

La dependencia también inició labores para retirar lodo y residuos arrastrados por la corriente en las colonias Rivas Guillén Quinto Plano y San Lorenzo. Los trabajos se realizan una vez que disminuye la humedad en las vialidades para facilitar la limpieza.

Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que la noche del lunes se llevaron a cabo trabajos de desazolve de alcantarillas y limpieza de calles con apoyo de equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), entre ellos un camión vactor y una bomba extractora, en las colonias Agaves 2, San Lorenzo, Cabecera Municipal y Las Flores, donde se registraron encharcamientos.

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Las autoridades municipales señalaron que la circulación en las vialidades afectadas fue restablecida y que las labores de limpieza continúan.