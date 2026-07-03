logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Atienden reportes de la población ante insistentes lluvias

Por Flor Martínez

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Atienden reportes de la población ante insistentes lluvias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las distintas áreas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mantienen operativos de atención durante la temporada de lluvias para responder a reportes de la población y reducir las afectaciones provocadas por las precipitaciones. 

      Elementos de Protección Civil Municipal, Servicios Municipales y la Guardia Civil Municipal han realizado acciones conjuntas en diferentes puntos del municipio. De acuerdo con el director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa Quintero, el pasado martes se retiraron tres árboles que cayeron a consecuencia de las lluvias: uno en el panteón municipal 2 Nuestra Señora del Refugio, otro en la Unidad Deportiva de la colonia Hacienda de Los Morales y uno más en la colonia San Antonio, donde obstruía la vía pública.

      La dependencia también inició labores para retirar lodo y residuos arrastrados por la corriente en las colonias Rivas Guillén Quinto Plano y San Lorenzo. Los trabajos se realizan una vez que disminuye la humedad en las vialidades para facilitar la limpieza.

      Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que la noche del lunes se llevaron a cabo trabajos de desazolve de alcantarillas y limpieza de calles con apoyo de equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), entre ellos un camión vactor y una bomba extractora, en las colonias Agaves 2, San Lorenzo, Cabecera Municipal y Las Flores, donde se registraron encharcamientos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las autoridades municipales señalaron que la circulación en las vialidades afectadas fue restablecida y que las labores de limpieza continúan.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial
        Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

        Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

        SLP

        Daniel Ortiz Rmz

        Las lluvias agravaron los daños en vialidades

        Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a Radar del Agua
        Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a Radar del Agua

        Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a "Radar del Agua"

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El diputado del PVEM dijo que mantendrá sus evaluaciones mensuales

        Reforma judicial en SLP permite perfiles a modo: Abogados Postulantes
        Reforma judicial en SLP permite perfiles a modo: Abogados Postulantes

        Reforma judicial en SLP permite "perfiles a modo": Abogados Postulantes

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El gremio advirtió que los cambios desvirtúan la voluntad ciudadana expresada en las urnas

        Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso
        Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso

        Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso

        SLP

        Rubén Pacheco

        La dependencia gestionará la venta de mobiliario, vehículos y maquinaria