Atosigan 120 laudos al PJE

El Poder Judicial del Estado concluyó 2025 con más de un centenar de litigios laborales que implican el riesgo de perder casi 185 millones de pesos, el monto total de las indemnizaciones en litigio.

Aumento significativo en demandas laborales y montos en disputa

En el último año antes de que se extinguiera el anterior PJE, el número de demandas laborales creció 275% con respecto a 2024, mientras que el monto se disparó 121% en el mismo lapso.

Así queda establecido en la cuenta pública de ese poder correspondiente a 2025, entregada en febrero pasado al Congreso del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El listado de expedientes está inscrito en el informe de pasivos contingentes de la cuenta pública y suma 120 casos.

En la cuenta pública de 2024, los casos eran apenas 32, lo que implica que en el año de transición entre el anterior y el nuevo PJE, arrojó un alza de 88 casos, es decir, 275 por ciento.

Las demandas de indemnizaciones de estas querellas laborales acumulaban entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado 184.8 millones de pesos.

Con respecto al ejercicio anterior, el PJE enfrentó un alza de 100.8 millones de pesos en laudos, pues en 2024, la suma ascendió a 83.2 millones de pesos.

El alza monetaria de los laudos fue de 121.1 por ciento.

La suma disputada en laudos el año pasado representó el 16 por ciento del monto total destinado en 2025 al capítulo de servicios personales del PJE, que ascendió a mil 153 millones de pesos.

Demanda colectiva concentra el laudo más oneroso

El laudo más oneroso de la lista es de 44.7 millones de pesos, casi la cuarta parte del monto total. Se trataría de una demanda colectiva, pues el PJE específica que la presentaron 89 funcionarios, secretarios de estudio y cuenta de diversas instancias del Poder Judicial.