Aumenta la necesidad de atención psicológica

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La atención en salud mental ha dejado de estar marcada por el estigma que durante años llevó a muchas personas a evitar acudir con un psicólogo, consideró la presidenta del DIF Municipal de la capital, Estela Arriaga Márquez, al señalar que a un año de la creación del Centro Municipal de Salud Mental existe una demanda constante de sus servicios.

Explicó que el centro opera de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y brinda entre 30 y 60 atenciones diarias, tanto en este espacio como en otros centros del DIF. La atención es gratuita e incluye servicios de psicología, neuropsicología y psiquiatría, lo que, dijo, permitió ampliar el apoyo más allá de una consulta psicológica.

Arriaga Márquez señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de padres de familia que buscan apoyo para sus hijos, principalmente cuando desde las escuelas se detectan problemas de conducta o alguna condición que requiere valoración especializada. En estos casos, explicó, el área de psiquiatría puede determinar si es necesario algún tratamiento, aunque aclaró que el DIF no proporciona medicamentos.

El crecimiento de la demanda también llevó a ampliar el personal. El centro inició con un psiquiatra y actualmente cuenta con dos, además de que se incorporaron tres psicólogos y personal de neuropsicología. En conjunto, el DIF Municipal cuenta actualmente con entre 18 y 24 personas dedicadas a servicios relacionados con la salud mental.

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La presidenta del DIF consideró que la percepción social ha cambiado respecto a la atención psicológica y psiquiátrica. Recordó que anteriormente era común asociar la terapia con estar "loco", mientras que ahora más personas buscan ayuda por iniciativa propia. Añadió que las psicólogas municipales también acuden a escuelas que solicitan apoyo para abordar temas como bullying, acoso y sexualidad.