Aumentan reportes de serpientes en viviendas

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En el mes de agosto se ha registrado un incremento en los reportes por presencia de serpientes en viviendas de Soledad de Graciano Sánchez, principalmente en casas ubicadas cerca de lotes baldíos, indicó Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil Municipal.

De acuerdo con el director, en lo que va del mes se han atendido alrededor de ocho reportes relacionados específicamente con serpientes y exhortó a la población a evitar matarlas y solicitar apoyo para su captura y reubicación.

Explicó que la mayoría de los ejemplares encontrados son pequeños y no representan un riesgo para la población, aunque el desconocimiento sobre estas especies provoca temor entre los habitantes.

Tras lo anterior, recomendó a la ciudadanía reportar de inmediato la presencia de cualquier serpiente a la corporación o a la Dirección de Ecología, a fin de que personal capacitado acuda a realizar su captura y posteriormente trasladarla a un hábitat adecuado.

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Asimismo, indicó que durante esta temporada también se han incrementado los reportes por enjambres de avispas y abejas. En estos casos, destacó el apoyo de apicultores que colaboran en el retiro de las abejas sin dañarlas para posteriormente trasladarlas a lugares donde puedan permanecer.