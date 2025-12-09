Aumentó el valor de la construcción

Durante 2024, el sector de la construcción registró un incremento en su valor de producción del 40.2 por ciento con respecto a las cifras del 2023, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual de Empresas Constructoras (EAEC), para el 2024 el valor de producción de estas empresas en la entidad potosina ascendió a los 11 mil 982 millones de pesos, mientras que para el 2023 este fue de 8 mil 546 millones de pesos.

En el caso de los ingresos totales de las empresas constructoras, la entidad registraron una recuperación anual considerable con 15 mil 092 millones de pesos, 10.4 por ciento más que en 2023, cuando los ingresos cayeron en un 16 por ciento. Mientras que en los gastos totales por consumo de bienes y servicios de las empresas constructoras la cifra asciende a los 8 mil 695 millones de pesos, lo que equivale a un crecimiento del 20.5 por ciento.

Para los activos fijos de las empresas de este sector en la entidad, cerraron el 2024 con un total de 2 mil 323 millones de pesos, 5.5 por ciento más que en 2023.

Pese a estos resultados, la presencia de mujeres en el sector de la construcción sigue siendo inferior a la de los hombres. Pues la EAEC señala que las empresas constructoras en San Luis Potosí registraron apenas 1 mil 697 mujeres ocupadas en 2024, 1.7 por ciento más que en 2023, lo que implica una desaceleración, pues en ese año la ocupación femenil aumentó en un 2.1 por ciento. En el caso de los hombres, la población ocupada en las empresas constructoras asciende a 7 mil 800, 1.6 por ciento más que en el 2023.

En el caso de las remuneraciones para las mujeres, estas cerraron el 2024 con un total de 489 millones de pesos, 2.2 por ciento más que en el 2023. Mientras que en el caso de los hombres esas ascienden a los 1 mil 368 millones de pesos, 1.3 por ciento más que en el 2023.