Cae 2.9% el valor de la construcción en San Luis

Durante el mes de septiembre, el sector de la construcción en el estado de San Luis Potosí, registro una caída en el valor de la producción del 2.9 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (Enec), el rubro con la mayor caída anual fue el de las remuneraciones medias reales, con 20.2 por ciento menos que en septiembre del 2024, lo que se traduce en 14 mil 412.7 pesos de acuerdo con los tabuladores de este instrumento del Inegi.

Le sigue el personal ocupado total, el cual registró una disminución del 11.3 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, que representa un total de 8 mil 314 personas ocupadas en el sector.

De forma específica, la cantidad de obreros también disminuyó en un 8.4 por ciento, mientras que el personal subcontratado aumentó hasta en un 53.1 por ciento a comparación del mismo periodo del año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí