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Aumentará el empleo en el último trimestre

Comercio y servicios viven una mayor actividad al finalizar el año

Por Martín Rodríguez

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Aumentará el empleo en el último trimestre
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      El último trimestre del año aumentará el empleo temporal, porque el comercio necesitará mayor cantidad de personal por necesidades de ampliación de horario o de atención a clientes, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Mauricio Mahbub.

      Canaco prevé aumento de empleo temporal en comercio local

      El aumento, dijo, se percibirá con mucha más fuerza en la temporada decembrina ya que en el comercio, los servicios y el turismo, aumenta de manera intermitente el índice de empleos, porque según la actividad de la que se trate es el grado en que aumenta la demanda de trabajadores para sortear las etapas especiales.

      Es así como el presidente del organismo empresarial ubica a las fiestas patrias como una oportunidad para contratar más empleados en caso de horarios especiales, como sucede en la industria restaurantera, además de otras áreas donde esperan más demandantes de servicios con respecto a la temporada normal.

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      La demanda de personal crecerá en sectores de comercio, servicios y turismo durante las fiestas patrias

      Agregó que es una novedad que también es necesario el valor del perfil, porque no todo mundo sabe de comercio.

      Recordó que la segunda etapa que exigirá la contratación mayor de personal, será durante el Buen Fin, porque la generación de oferta generará mayor demanda de personal para atender sitios donde con toda seguridad llegarán consumidores de alimentos o clientes de tiendas.

      Le sigue en orden la temporada de Navidad, porque es justamente la que mueve mayor cantidad de gente, es la que acelera el consumo y obliga a contar con personal extra.

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