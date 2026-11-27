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La propuesta de reforma a la Ley de Hacienda del gobierno estatal, que dispara el costo de derechos para venta de alcohol en 2027, no fue consultada con el sector empresarial del ramo y no se aprecia que haya una justificación social del alza, advirtió Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Entretenimiento.

Asociación Mexicana y Alianza Empresarial revisarán la reforma

En entrevista, el representante empresarial indicó que la elevación tributaria, de más del 300% en rubros como el trámite y renovación de permisos de venta, será revisada en conjunto con la Alianza Empresarial Potosina, otras cámaras y negocios de los ramos afectados.

El entrevistado admitió que el proyecto de reforma no es conocido a fondo y que la revisión se realizará sin el ánimo de causar alguna controversia. Buscará verificar, dijo, los cambios y posibles afectaciones al sector.

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Impacto económico y social de la reforma

La reforma presenta incrementos de 15 mil 500 hasta 75 mil pesos por tramitar un permiso de venta de bebidas de baja graduación para bares. Si tras esa revisión, indicó, existe alguna presunción de inconstitucionalidad, se actuará en consecuencia.

Anticipó que, de confirmarse las alzas, la reforma generará desaliento y expuso que los empresarios no fueron tomados en cuenta y que tampoco hay una justificación social para las alzas.

La omisión de tomar en cuenta a las empresas en este tipo de medidas, afirmó Pinto Madrid, desde la trinchera empresarial se tendría que reprobar la reforma.

Que esta incluya a tiendas de conveniencia, centros de entretenimiento, salones de fiestas, centros de convenciones, casinos, el sector hotelero y palenques, implica que, al final, serán los ciudadanos los que paguen el incremento.