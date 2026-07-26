Gasolina sube 3 pesos en un año
La gasolina Premium en San Luis Potosí aumentó hasta 3.13 pesos por litro en un año, afectando transporte y comercio local.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El incremento en el precio de los combustibles continúa presionando la economía de San Luis Potosí. En el último año, la gasolina Premium registró un aumento superior a los tres pesos por litro en la entidad, mientras que la Regular también mostró un encarecimiento, situación que comienza a reflejarse en mayores costos para el transporte de mercancías, el comercio y los servicios.
Aumento en precios de gasolina Regular y Premium en San Luis Potosí
Un análisis de los precios promedio de los combustibles revela que, en julio de 2025, la gasolina Regular se comercializaba en alrededor de 23.94 pesos por litro, en tanto que la Premium oscilaba entre 25.50 y 25.90 pesos. Para julio de 2026, la Regular se ubica entre 23.90 y 24.50 pesos por litro, mientras que la Premium alcanza precios de entre 28.50 y 29 pesos, lo que representa un incremento acumulado de hasta 3.13 pesos por litro en apenas un año. El diésel, por su parte, mantiene un promedio estatal de 27.08 pesos por litro.
Impacto del aumento de combustibles en transporte y comercio local
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El impacto se concentra principalmente en el sector transportista y logístico, donde el aumento en el costo del combustible ha elevado los gastos de distribución de mercancías hacia la Zona Industrial y otros puntos de la entidad. Esta presión también se traslada al comercio local, ya que el encarecimiento de los fletes repercute en el precio final de frutas, verduras, abarrotes y otros productos de consumo cotidiano.
Los operadores de plataformas digitales y taxistas también enfrentan una reducción en sus márgenes de ganancia. De acuerdo con estimaciones del sector, actualmente destinan entre 15 y 20 por ciento más de sus ingresos diarios para cubrir el gasto de combustible, obligándolos a extender sus jornadas laborales para mantener el mismo nivel de ingresos.
no te pierdas estas noticias
Niega PT exclusión de militante en proceso interno
Ana Paula Vázquez
El Tribunal Electoral remitió el caso a la Comisión Nacional del PT para su resolución
Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos
Ana Paula Vázquez
El tricolor designó a Ana Bettzy Coronel como presidenta provisional en la capital
Hasta de 3 mil pesos, costo de uniformes para regreso a clases
Samuel Moreno
Negocios del Centro Histórico prevén un aumento en ventas conforme se acerca el inicio del ciclo escolar