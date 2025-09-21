logo pulso
Vecinos exigen revisión del bar “Las Escarchadas”

Hay rumores de amenazas porque el dueño es influyente, dicen vecinos

Por Flor Martínez

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
Vecinos exigen revisión del bar “Las Escarchadas”

Habitantes de la colonia Quintas de la Hacienda, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que regulen la operatividad de un bar ubicado en la zona, el cual aseguran, genera un nivel excesivo de ruido. 

De acuerdo con los afectados, el establecimiento, denominado “Las Escarchadas”, anteriormente operaba en la colonia La Sierra, pero tras recibir quejas por la misma situación, se trasladó a la avenida Cordillera Oriental. Sin embargo, los vecinos aseguran que los propietarios no han respetado los límites de volumen establecidos para este tipo de negocios. 

Por temor a represalias, algunos residentes indicaron que ya no presentaron un oficio ante el Departamento de Comercio, luego de que surgieron rumores sobre supuestas amenazas hacia quienes se quejaban, debido a que el bar sería propiedad de personas con influencia. 

Ante esta situación, los vecinos recurrieron a este medio para solicitar la intervención de las autoridades, ya que en ocasiones los eventos organizados en el lugar, han generado alteraciones en la vía pública, provocadas por clientes que se exceden en el consumo de alcohol.

“El fin de semana pasado estuvo un grupo de cumbia y había mucha gente. El problema no solo es el ruido; también, por el exceso en las bebidas, algunas personas se hicieron del baño en la calle e incluso hubo pleitos entre los clientes”, relató una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato. 

Los habitantes pidieron al gobierno municipal que garantice que el bar pueda operar sin afectar a terceros e incluso solicitaron la vigilancia policial para prevenir desmanes.

