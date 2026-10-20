Aún ignora Gpe. Torres Sánchez si será candidato

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"No lo sé", respondió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, al ser cuestionado sobre sí aparecerá como candidato en las boletas del próximo proceso electoral 2026-2027.

Mencionó que todavía no considera la posibilidad de sustituir al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien manifestó su intención de contender en los comicios de 2027.

Admitió que aunque varios integrantes del gabinete tienen pretensiones y aspiraciones, ninguno ha expresado con claridad su intención.

Ya ante los diputados dijo que en los últimos cinco años, San Luis Potosí registró avances en gobernabilidad, paz social, seguridad, economía e infraestructura.

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Durante su mensaje expuso los avances basados en una determinación política orientada a atender los rezagos de otras administraciones, además de concentrarse en conectar las cuatro regiones estatales, fortalecer la protección a las familias y ampliar las oportunidades de empleo y bienestar para todas y todos.

Sobre los resultados de este quinto año de la administración estatal, Torres Sánchez habló del eje de Desarrollo Social en el que se reportó que 339 mil potosinas y potosinos superaron la condición de pobreza, con una disminución de 28% respecto a 2020. Además, dijo, hemos invertido más de 67 mil millones de pesos en desarrollo social, 87% más que en el mismo periodo de la administración anterior.

Precisó que en materia de desarrollo económico, San Luis Potosí creció un 12.3% lo que se reflejó en el crecimiento de otros ejes como la infraestructura, la movilidad y la seguridad pública.