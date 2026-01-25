Aún se persigue el aborto, alerta Fátima Alvizo

La despenalización del aborto hasta las 12 semanas en San Luis Potosí no ha puesto fin a su persecución penal. Así lo advirtió Fátima Alvizo, abogada, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO México e integrante de Luminas Centro de Derechos Humanos AC, al señalar que el delito sigue vigente en el Código Penal del estado, lo que ha permitido la apertura de carpetas de investigación incluso después de la reforma.

La especialista explicó que el aborto continúa siendo denunciable en dos escenarios específicos: cuando ocurre de manera involuntaria, es decir, en casos de aborto forzado, y cuando la interrupción del embarazo se realiza después de la semana 12 de gestación o fuera de las causales permitidas por la ley.

Desde una perspectiva social, la abogada advirtió que, "pese a los avances legales, continúa predominando una visión punitiva". En San Luis Potosí, cuando el aborto voluntario ocurre después de la semana 12 o fuera de las causales, la sanción prevista es únicamente trabajo comunitario, lo que consideró uno de los principales logros del proceso de despenalización y ampliación de causales.

LEA TAMBIÉN Despenalizan aborto y suben las denuncias Se disparan acciones de la FGE contra la interrupción del embarazo, luego de que ya no se criminalizara en algunos casos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este panorama cobra especial relevancia luego de que, tras la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en noviembre de 2024, la Fiscalía General del Estado iniciara más carpetas de investigación por este delito durante 2025 que en los tres años previos.