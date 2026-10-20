Avala la Canaco pagos digitales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mauricio Mahbub Tamez, informó que en la miscelánea fiscal 2027, lo que viene es la necesidad de que todo mundo automatice sus pagos, sobre todo porque a una hora predomina el efectivo, pero es un hecho que no va a desaparecer el dinero en efectivo, sino que la autoridad hacendaria incentivará el uso de las tecnologías de pago.

Precisó que la transición a la tecnología pudiera tardar un poco más en las zonas rurales, por cuestiones del uso del internet, que en ocasiones no es eficiente en las zonas de campo, lo que les coloca en desventaja.

Dijo que se debe aclarar que el dinero en efectivo no va a desaparecer, sino que el proyecto del año próximo incluye un mayor incentivo al uso de tecnologías de pago, con el fin de fortalecer las políticas fiscales y al mismo tiempo, evitar el manejo de dinero en efectivo en la medida de lo posible.

Precisó que la medida de la miscelánea fiscal obligará a incentivar a los negocios a que se actualicen, de manera que creen sus propias credenciales para el uso de herramientas de pago por medios digitales, con el fin de que haya identificación y trazabilidad con beneficio directo a las empresas, sobre todo para facilitar las cuestiones fiscales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que tal vez la medida impacte directamente en todos los tipos de comercio y así por ejemplo, tal vez haya algunos muy pequeños que manejan operaciones de compra y venta de diario, por ejemplo alguna carnicería o de otros servicios especializados similares, tal vez una tortillería o una panadería que usan mucho el pago en efectivo.

En el caso de comercios más grandes, recordó que por lo general refuerzan sus transacciones a través del pago por medio de transferencia electrónica, ya sea a través del uso de tarjetas de crédito o de débito, lo que está permitiendo migrar poco a poco a las operaciones comerciales por medio de pagos digitales.

Añadió que de un día a otro va a ser muy difícil que la gente se acostumbre a realizar puras transacciones comerciales de manera digital, pero también es un hecho que el uso de efectivo no se va a acabar, y sin embargo, la promoción va ligada a que se use cada vez menos.