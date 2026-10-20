Avance de 45% en la limpieza de El Saucito

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El panteón del Saucito registra un avance de 45% en las labores de limpieza previas al Día de Muertos, informó Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales quien añadió que también se retirará hierba y residuos de poda acumulados en coordinación con la Dirección de Gestión Ecológica.

El funcionario adelantó que el cementerio abrirá a las 23:59 horas del sábado 31 de octubre y permanecerá abierto durante 48 horas, hasta las 23:59 horas del lunes 2 de noviembre, con el objetivo de recibir a quienes acudan durante las festividades. Como parte de los preparativos, se instalaron más de 200 luminarias solares al interior del panteón para mejorar la iluminación durante las visitas nocturnas y de madrugada.

Azuara reconoció que uno de los problemas recurrentes durante estas fechas es la acumulación de basura que dejan los visitantes, por lo que pidió a quienes acudan llevar bolsas negras para guardar los residuos de alimentos y otros desechos, y depositarlos en los puntos de recolección ubicados en los pasillos principales. También llamó a los familiares a participar en la limpieza de las tumbas, pues señaló que existe abandono en algunas fosas y que las labores municipales se concentran principalmente en camellones y avenidas principales, aunque el Ayuntamiento interviene en el resto del cementerio.

En materia de seguridad, explicó que se habilitará una sola entrada y una salida para controlar el acceso, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal mantendrán vigilancia durante el día y la noche.

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Además, la Guardia Municipal realizará recorridos con unidades equinas y personal de Servicios Municipales supervisará las instalaciones.