logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Avance de 45% en la limpieza de El Saucito

Se permitirá el ingreso nocturno al cementerio desde el sábado 31

Por Rolando Morales

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Avance de 45% en la limpieza de El Saucito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El panteón del Saucito registra un avance de 45% en las labores de limpieza previas al Día de Muertos, informó Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales quien añadió que también se retirará hierba y residuos de poda acumulados en coordinación con la Dirección de Gestión Ecológica.

      El funcionario adelantó que el cementerio abrirá a las 23:59 horas del sábado 31 de octubre y permanecerá abierto durante 48 horas, hasta las 23:59 horas del lunes 2 de noviembre, con el objetivo de recibir a quienes acudan durante las festividades. Como parte de los preparativos, se instalaron más de 200 luminarias solares al interior del panteón para mejorar la iluminación durante las visitas nocturnas y de madrugada.

      Azuara reconoció que uno de los problemas recurrentes durante estas fechas es la acumulación de basura que dejan los visitantes, por lo que pidió a quienes acudan llevar bolsas negras para guardar los residuos de alimentos y otros desechos, y depositarlos en los puntos de recolección ubicados en los pasillos principales. También llamó a los familiares a participar en la limpieza de las tumbas, pues señaló que existe abandono en algunas fosas y que las labores municipales se concentran principalmente en camellones y avenidas principales, aunque el Ayuntamiento interviene en el resto del cementerio.

      En materia de seguridad, explicó que se habilitará una sola entrada y una salida para controlar el acceso, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal mantendrán vigilancia durante el día y la noche. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además, la Guardia Municipal realizará recorridos con unidades equinas y personal de Servicios Municipales supervisará las instalaciones. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Francisco Castillo asume Bienestar en SLP tras salida de Morales
        Francisco Castillo asume Bienestar en SLP tras salida de Morales

        Francisco Castillo asume Bienestar en SLP tras salida de Morales

        SLP

        Pulso Online

        Leticia Ramírez confirmó el relevo; el nuevo delegado dejó su diputación federal el 16 de octubre.

        Conmemoran en SLP 60 años del Plan DN-III-E
        Conmemoran en SLP 60 años del Plan DN-III-E

        Conmemoran en SLP 60 años del Plan DN-III-E

        SLP

        Pulso Online

        La ceremonia incluyó la develación de placas por las labores de auxilio del Ejército.

        Baja población en condición de pobreza en SLP: Inegi
        Baja población en condición de pobreza en SLP: Inegi

        Baja población en condición de pobreza en SLP: Inegi

        SLP

        Rubén Pacheco

        Pese a esa reducción, también registra aumentos en algunas carencias por falta de seguridad social

        Alertan en la UASLP por microplásticos en tejidos humanos
        Alertan en la UASLP por microplásticos en tejidos humanos

        Alertan en la UASLP por microplásticos en tejidos humanos

        SLP

        Pulso Online

        Guadalupe Donjuán destacó la necesidad de métodos para detectarlos y evaluar sus efectos