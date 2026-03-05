logo pulso
RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

SLP

Avanza Congreso en materia de derechos de las mujeres

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
Avanza Congreso en materia de derechos de las mujeres

La diputada Diana Ruelas Gaitán, Secretaria de la Directiva del Congreso del Estado, afirmó que el Congreso del Estado de San Luis Potosí, ha tenido grandes avances legislativos en materia de derechos de las mujeres, lo que 

permite que su presencia y participación en la vida política del estado se fortalezca y consolide de manera significativa.

Acudió con la representación del Poder Legislativo al Informe de Actividades 2025-2026 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado y la toma de protesta de la nueva Presidencia para el periodo 2026-2027 en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; donde se impartió la conferencia “Avances y retos de los observatorios de participación política de las mujeres: del diagnóstico a la inclusión real”, por la maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral del INE.

La legisladora señaló que es relevante que exista una amplia participación de mujeres en la política, “tenemos una Presidenta de la República, en el Congreso del Estado una Presidenta de la Directiva, la mujer día a día ha ido avanzando en lo político, en muchísimos estándares, y vienen más oportunidades, más lugares donde posicionarse”.

Sin embargo, la diputada Ruelas Gaitán señaló que todavía hay retos por enfrentar como la violencia política de género, situaciones que ya no deben presentarse pero que lamentablemente son una realidad, “y lo que debemos hacer es alzar la voz, posicionarnos fuerte, enraizarnos y decir aquí estamos y podemos”.

