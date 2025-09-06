logo pulso
Avanza credencialización de tianguistas en la ciudad

Por Samuel Moreno

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Avanza credencialización de tianguistas en la ciudad

El Ayuntamiento de San Luis Potosí avanza en la segunda fase de la credencialización de los tianguistas, con la meta de completar un padrón actualizado de 5 mil 735 comerciantes que operan en la ciudad. Este registro busca garantizar identidad oficial a cada comerciante y ordenar la operación de los tianguis sobre ruedas en la capital potosina.

Ángel de la Vega, titular de la Dirección de Comercio Municipal, explicó que la primera etapa del programa ya se concluyó con la entrega de más de dos mil credenciales, mientras que la segunda fase permitirá alcanzar la cobertura total. Estas credenciales no sólo otorgan presencia en los lugares de trabajo, sino que también permiten a los tianguistas acceder a beneficios en servicios como laboratorios clínicos, consultas médicas, transporte y establecimientos de comida.

Además, la iniciativa busca prevenir invasiones de espacios y facilitar la coordinación con las autoridades municipales. Actualmente, la Dirección de Comercio trabaja estrechamente con los líderes de las 133 rutas de tianguis, atendiendo también asuntos de vialidad, servicios municipales, ecología y obras públicas, incluyendo la reubicación temporal de comerciantes durante pavimentaciones u otras intervenciones en las calles.

De la Vega indicó que se espera concluir la entrega de credenciales en aproximadamente dos meses, replicando el acto simbólico realizado el 29 de agosto, con lo que se consolidará un padrón completo y actualizado que permitirá un mayor control y orden en los tianguis de San Luis Potosí.

