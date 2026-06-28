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Avanza la digitalización de las notarías

Por Samuel Moreno

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Avanza la digitalización de las notarías
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      La digitalización de los servicios notariales avanza de manera gradual en México y forma parte de una transformación que busca agilizar trámites sin comprometer la certeza jurídica de los documentos, afirmó Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí.

      El representante del gremio explicó que la modernización notarial es uno de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional, pues diversos países han comenzado a migrar procedimientos presenciales hacia plataformas digitales. Como ejemplo, mencionó el caso de Brasil, donde una gran parte de los trámites ya se realizan y formalizan mediante herramientas electrónicas.

      En México, señaló que los primeros avances se observan en la Ciudad de México, donde ya opera el sistema de cotejos electrónicos, mecanismo que permite verificar documentación de manera digital. Indicó que esta etapa ha mostrado resultados positivos representa el primer paso hacia una mayor digitalización de los procesos notariales.

      Barrón Cerda detalló que posteriormente se contempla la entrega digital de testimonios notariales, es decir, los documentos que contienen escrituras de propiedad, poderes y otros actos jurídicos. Añadió que la implementación de la firma electrónica será una fase posterior dentro de este proceso de modernización, el cual se desarrolla mediante una plataforma nacional diseñada con diversos candados de seguridad para proteger la información de los usuarios.

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      Destacó que, además de facilitar la realización de trámites para la ciudadanía y reducir la necesidad de acudir físicamente a las notarías en algunos procedimientos, la digitalización también fortalecerá los mecanismos de control y verificación documental. Consideró que estas herramientas contribuirán a disminuir riesgos relacionados con la falsificación de documentos y los fraudes inmobiliarios, al incorporar sistemas tecnológicos que permitan una mayor trazabilidad y autenticación de los actos jurídicos. Aunque estimó que la consolidación plena de la firma electrónica podría alcanzarse en un plazo cercano a los diez años, aseguró que el proyecto avanza de manera favorable y permitirá brindar mayor seguridad y certeza patrimonial a los ciudadanos.

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