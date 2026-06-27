No hay otra manera de competir si no es en unidad: Galindo a priistas

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La unidad es la condición indispensable para competir, ganar y recuperar el rumbo de San Luis Potosí, afirmó Enrique Galindo Ceballos durante el evento "Juntos Construimos el Futuro de San Luis Potosí", con la militancia priista realizado en el auditorio del Comité Directivo Estatal del PRI, donde sostuvo que el priismo potosino debe llegar al proceso de 2027 organizado, combativo y con trabajo territorial.

Ante liderazgos históricos que fueron homenajeados, dirigentes, representantes populares, presidentes municipales, regidores, militantes y simpatizantes, ante el grito de "Gobernador, Gobernador", Galindo Ceballos llamó a salir nuevamente a tocar puertas en colonias, barrios y comunidades, para reencontrarse con quienes han formado parte del PRI y convocar también a ciudadanas y ciudadanos que hoy creen en las personas, en el talento y en el compromiso con San Luis Potosí.

"No hay otra manera de ganar, no hay otra manera de competir, no hay otra manera de presentarnos a las siguientes elecciones si no es unidos", expresó Enrique Galindo, al subrayar que el priismo debe convertirse desde ahora en punta de lanza de una convocatoria amplia, sin esperar definiciones sobre alianzas o coaliciones. "Yo voy a dar esa batalla si ustedes me acompañan. Si vamos juntos, la verdad no hay quien nos gane", sostuvo.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a priistas con amplia trayectoria, entre ellos Teófilo Torres Corzo, recibido por su hija Carmenchu Torres Vilet; así como Victoria Labastida, Cecilia González Gordoa, Manuel Lozano Nieto, Miguel Ángel Martínez Navarro, Fernando Pérez Espinosa, Miguel Martínez Castro, Adolfo Micalco, Martín Juárez Córdova, Joel Ramírez Córdova, Mario del Valle Fernández, Jesús Ramírez Stabros, Jaime Chalita, Yolanda Eugenia González y René Díaz González.

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Por su parte, la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, destacó la importancia de mantener un partido unido, activo y cercano a la ciudadanía, además de expresar su respaldo a Enrique Galindo Ceballos y reconocer su trayectoria priista; mientras que la diputada local Frinné Azuara Yarzábal llamó a fortalecer la unidad entre el PRI, su militancia y la sociedad, con organización, determinación y trabajo permanente rumbo a 2027.