Niega dirigente del PRI haber entregado despensas de Sedesore

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El dirigente del Comité Municipal del PRI en la capital potosina, José Luis Mejía López, rechazó haber participado en la entrega de apoyos atribuidos a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), luego de que en redes sociales circularan fotografías en las que presuntamente aparece dentro de una jornada de distribución de despensas que ya generó una revisión interna en el partido.

En las fotografías difundidas se observa a Mejía López con una chaqueta roja detrás de una mesa, en un punto de entrega ubicado en la colonia Progreso, detrás de un Centro de Desarrollo y Aprendizaje (CDA). En las imágenes aparece mientras una persona firma documentación, en un contexto que no ha sido explicado oficialmente por las autoridades ni por el partido.

Pese a ello, el dirigente priista rechazó cualquier participación en la entrega de apoyos y sostuvo que su presencia en la imagen no implica que haya encabezado o ejecutado la distribución. Afirmó que únicamente se trata de una fotografía y que el caso se encuentra en revisión al interior de la dirigencia estatal, sin que exista —dijo— una investigación formal en su contra.

"Mi lealtad es con el partido", expresó, al insistir en que continuará con su trabajo territorial en la capital mientras la dirigencia define una postura sobre el caso. También minimizó el señalamiento al afirmar que no existe irregularidad y que el tema está siendo únicamente "platicado" al interior del partido.

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El tema ha escalado al interior del PRI, donde la presidenta estatal, Sara Rocha Medina, advirtió que se revisará la situación y no descartó medidas internas si se confirma alguna irregularidad. "Lo checaré y tomaremos cartas en el asunto para que pueda desistirse o irse del partido, porque no podemos estar entregando despensas de otros partidos", declaró Rocha Medina.