Ayuntamiento de Valles solicitará crédito por 32 mdp

El recurso se aplicará para pago de aguinaldos de trabajadores y otros gastos

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Ayuntamiento de Valles solicitará crédito por 32 mdp

El ayuntamiento de Ciudad Valles, gestionará un crédito temporal de aproximadamente 32 millones de pesos para cubrir el pago de aguinaldos y otros gastos de fin de año de las y los trabajadores municipales.

De acuerdo con Ma. Anel Coronado Aguilar, titular de la Dirección de Tesorería Municipal, el financiamiento corresponde a la continuidad de un crédito vigente, que concluirá su pago en diciembre, y no implica un aumento en la deuda municipal. La funcionaria indicó que se trata de “gastos temporales” y que el crédito se pagará en un plazo de un año, conforme a la ley.

“Son para gastos temporales, sobre todo los de fin de año. Recordemos que tenemos vigente un crédito que precisamente se termina de pagar en el mes de diciembre; entonces no es más que volver a contratar, no es una deuda adicional, es únicamente darle cedimiento a lo que ya tenemos”, declaró.

Actualmente, la deuda pública del municipio, afirmó, se ha reducido casi 40 por ciento respecto al monto heredado al inicio de la administración, situándose alrededor de los 145 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con este crédito, el gobierno municipal busca que los pagos salariales de fin de año se realicen puntualmente para los cerca de mil 400 trabajadores del ayuntamiento.

