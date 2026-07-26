Ayuntamiento de Venado persiste en el desacato

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El Tribunal Electoral del Estado impuso una multa de 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a aproximadamente 234 mil 620 pesos, al Ayuntamiento de Venado al determinar, que continúa sin cumplir la sentencia que lo obliga a pagar diversas remuneraciones al exsíndico Simón Sánchez González. Además, advirtió que, de persistir el desacato, dará vista al Congreso del Estado y al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), además de imponer sanciones individuales a las y los integrantes del Cabildo.

La resolución fue aprobada por unanimidad durante la sesión pública del Pleno. Las magistraturas concluyeron que el municipio no acreditó el cumplimiento de la sentencia emitida el 5 de diciembre de 2024 dentro del expediente TESLP/JDC/110/2024, en la que se ordenó cubrir un millón 107 mil 318.33 pesos por concepto de la reducción de dietas y otras percepciones correspondientes al periodo 2021-2024. El Tribunal consideró que la propuesta presentada por el Ayuntamiento altera los montos y plazos fijados en la resolución, por lo que no puede considerarse un cumplimiento parcial.

En su determinación, el órgano jurisdiccional señaló que el esquema planteado por el municipio constituye una modificación unilateral de lo ordenado en la sentencia y representa una estrategia dilatoria para retrasar su ejecución. También recordó que los integrantes del actual Cabildo promovieron un recurso ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para controvertir los requerimientos de cumplimiento; sin embargo, éste fue desechado, por lo que los apercibimientos emitidos por la autoridad local quedaron firmes.

Con esta resolución, el Tribunal hizo efectiva la multa que había apercibido desde el 10 de abril de 2026 y concedió un nuevo plazo de 10 días hábiles para que el Ayuntamiento liquide el adeudo en los términos establecidos e informe sobre el cumplimiento de la sentencia. Asimismo, advirtió que, de mantenerse el incumplimiento, cada integrante del Cabildo será sancionado con una multa de 125 UMAs, equivalente a alrededor de 14 mil 663 pesos.

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El caso de Simón Sánchez González forma parte de una serie de litigios promovidos contra el Ayuntamiento de Venado por el presunto incumplimiento en el pago de remuneraciones a exintegrantes del Cabildo de la administración 2021-2024. Entre ellos se encuentra otro procedimiento impulsado por cinco exregidores, en el que el municipio también ha sido sancionado por desacatar las resoluciones que ordenan cubrir sus dietas.