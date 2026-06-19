Ayuntamiento denuncia caso de maltrato animal

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La Dirección de Bienestar Animal Municipal presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto caso de maltrato animal detectado en un inmueble de la comunidad Fracción Milpillas, luego de que personal del Ayuntamiento no pudo ingresar al domicilio señalado debido a las restricciones legales que protegen la propiedad privada.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, desde el pasado 16 de junio realizaron visitas de verificación tras recibir reportes ciudadanos sobre posibles actos de crueldad contra animales al interior del predio. Sin embargo, durante las inspecciones únicamente fue posible observar las condiciones desde el exterior, ya que no se obtuvo respuesta de los propietarios o responsables del lugar.

Ante esta situación, la autoridad municipal determinó dar vista a la Fiscalía estatal para que sea esa instancia la que valore los elementos recabados y, en caso de considerarlo procedente, autorice las diligencias correspondientes para ingresar al inmueble y determinar si existe alguna conducta constitutiva de delito.

La SSPC informó que como parte del procedimiento, se integró el Informe Policial Homologado (IPH) y se formalizó la denuncia ministerial, al considerar que existían indicios suficientes para que la autoridad investigadora intervenga en el caso y defina las acciones legales a seguir.

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Mientras se desarrolla la investigación, el Gobierno de la Capital señaló que permanecerá atento a las determinaciones de la Fiscalía, instancia que cuenta con las facultades para ordenar medidas de protección, rescate o aseguramiento de los animales que pudieran encontrarse en riesgo dentro del inmueble denunciado.