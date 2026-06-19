logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ayuntamiento denuncia caso de maltrato animal

Por Samuel Moreno

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
A
Ayuntamiento denuncia caso de maltrato animal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Dirección de Bienestar Animal Municipal presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto caso de maltrato animal detectado en un inmueble de la comunidad Fracción Milpillas, luego de que personal del Ayuntamiento no pudo ingresar al domicilio señalado debido a las restricciones legales que protegen la propiedad privada.

      De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, desde el pasado 16 de junio realizaron visitas de verificación tras recibir reportes ciudadanos sobre posibles actos de crueldad contra animales al interior del predio. Sin embargo, durante las inspecciones únicamente fue posible observar las condiciones desde el exterior, ya que no se obtuvo respuesta de los propietarios o responsables del lugar.

      Ante esta situación, la autoridad municipal determinó dar vista a la Fiscalía estatal para que sea esa instancia la que valore los elementos recabados y, en caso de considerarlo procedente, autorice las diligencias correspondientes para ingresar al inmueble y determinar si existe alguna conducta constitutiva de delito.

      La SSPC informó que como parte del procedimiento, se integró el Informe Policial Homologado (IPH) y se formalizó la denuncia ministerial, al considerar que existían indicios suficientes para que la autoridad investigadora intervenga en el caso y defina las acciones legales a seguir.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mientras se desarrolla la investigación, el Gobierno de la Capital señaló que permanecerá atento a las determinaciones de la Fiscalía, instancia que cuenta con las facultades para ordenar medidas de protección, rescate o aseguramiento de los animales que pudieran encontrarse en riesgo dentro del inmueble denunciado.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad
        Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

        Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

        SLP

        Redacción

        El Congreso advierte que los municipios deben cumplir con salarios dignos para policías, certificaciones y equipamiento.

        Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante
        Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante

        Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante

        SLP

        Rubén Pacheco

        El DIF estatal presentó proyecto aprobado por la federación

        Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)
        Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)

        Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)

        SLP

        Redacción

        La autoridad ministerial recibió la denuncia tras los indicios observados por Bienestar Animal Municipal

        Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP
        Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP

        Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Entre enero de 2025 y abril de 2026, Salud registró 368 interrupciones de embarazos