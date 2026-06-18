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En la FGE, caso de presunto maltrato animal en Milpillas (video)

La autoridad ministerial recibió la denuncia tras los indicios observados por Bienestar Animal Municipal

Por Redacción

Junio 18, 2026 02:53 p.m.
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Fotos: Omar Hernández/Pulso

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      El área de Bienestar Animal Municipal del Gobierno de la capital informó que intervino ante el reporte ciudadano por presunto maltrato animal en un inmueble ubicado en la comunidad de Fracción Milpillas, donde desde el pasado 16 de junio se realizaron verificaciones en el domicilio señalado, con el objetivo de constatar las condiciones reportadas y dar seguimiento institucional al caso.

      Durante la atención, personal municipal acudió al lugar y verificó la situación desde el exterior del predio; sin embargo, al tratarse de una propiedad privada y no haber respuesta de las personas propietarias o responsables del inmueble, no fue legalmente posible ingresar sin una autorización judicial o ministerial.

      Por ello, y ante los indicios observados, Bienestar Animal Municipal interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto maltrato animal.

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      El Gobierno de la Capital subrayó que ninguna autoridad municipal puede vulnerar un domicilio particular fuera de los procedimientos establecidos por la ley, aun cuando exista una denuncia pública o reporte ciudadano.

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      En ese sentido, la actuación municipal se realizó con responsabilidad, oportunidad y pleno apego al marco legal, dando vista a la autoridad competente para que determine las diligencias, medidas y órdenes que correspondan.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, a través del área de Bienestar Animal Municipal, integró el Informe Policial Homologado y puso los hechos en conocimiento de la autoridad ministerial, como parte de las actuaciones que legalmente corresponden a la Policía Municipal.

      El Gobierno Municipal, a través de Bienestar Animal y en coordinación con la Policía de la Capital, se mantiene atento a la resolución de la FGE, autoridad facultada para autorizar las acciones necesarias y, en su caso, determinar el aseguramiento, rescate o protección de los animales involucrados, al tiempo que reitera su compromiso con la protección y el bienestar animal.

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