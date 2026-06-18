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Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP

Entre enero de 2025 y abril de 2026, Salud registró 368 interrupciones de embarazos

Por Rubén Pacheco

Junio 18, 2026 01:49 p.m.
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      En la actualidad, la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado investiga si en cuatro casos de interrupciones de embarazo, las mujeres acudieron en el plazo legal previsto en el artículo 148 del Código Penal del Estado.

      Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), citó que dicha normativa específica que se penaliza la conducta cuando voluntariamente la mujer interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las 12 semanas de gestación.

      "La Secretaría de Salud tiene que corroborar que efectivamente la persona tenga menos de 12 semanas de embarazo para la práctica del aborto", complementó.

      Aunque las cifras Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra cinco asuntos por aborto en cuatro meses del 2026, refirió que actualmente la FGE sólo indaga una causa fuera de las 12 semanas de embarazo, correspondiente a un caso remitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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      Entre enero del 2025 y abril del 2026, el estado de San Luis Potosí realizó 368 interrupciones legales del embarazo (ILE), informó en semanas recientes Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud.

      LEA TAMBIÉN

      Se han practicado 368 abortos en 14 meses en la entidad

      La mayoría de los casos se han registrado en el Hospital del Niño y la Mujer

      Precisó que el año pasado se llevaron a cabo 255 procedimientos; y entre enero y abril del 2026, se concretaron 113 abortos.

      En marzo pasado, después de años de negativas, las derechohabientes del IMSS en San Luis Potosí y al igual que otras entidades del país, ya pueden acceder al aborto, por ejemplo, a través chat bot de WhatsApp 55 45 95 04 48, donde las solicitantes obtendrán mayores datos para la atención.

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