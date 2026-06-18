Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

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La próxima reunión del Consejo Estatal de Seguridad, programada para julio, servirá para revisar el avance de los compromisos asumidos por los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí en materia de seguridad pública, informó el presidente de la Comisión de Seguridad, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno.

El legislador señaló que entre los puntos que serán evaluados destacan el cumplimiento del salario mínimo mensual de 15 mil pesos para los elementos policiacos, la obtención del Certificado Único Policial (CUP), la implementación de protocolos de actuación y el fortalecimiento del equipamiento de las corporaciones municipales.

Badillo Moreno recordó que, durante la reunión anterior del Consejo Estatal de Seguridad, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ofreció apoyo a los municipios mediante la entrega de patrullas, equipo táctico y otros recursos, además del respaldo que brinda la Federación, por lo que consideró que no existen pretextos para incumplir con las obligaciones en materia de seguridad.

El diputado también advirtió que varios municipios continúan dependiendo en exceso de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil Estatal para atender problemas de seguridad, por lo que llamó a los ayuntamientos a fortalecer sus propias corporaciones policiales.

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Asimismo, reiteró la intención del Poder Legislativo de obtener un espacio dentro de la Mesa para la Construcción de Paz, al considerar que el Congreso puede contribuir a la estrategia de seguridad mediante la creación y adecuación de leyes.

Finalmente, destacó que la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno Federal no sólo contempla acciones de inteligencia y combate al delito, sino también programas de prevención social, como las ferias de la paz, actividades deportivas y culturales, así como acciones de proximidad social enfocadas en atender a jóvenes y sectores vulnerables.