logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

El Congreso advierte que los municipios deben cumplir con salarios dignos para policías, certificaciones y equipamiento.

Por Redacción

Junio 18, 2026 05:16 p.m.
A
Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La próxima reunión del Consejo Estatal de Seguridad, programada para julio, servirá para revisar el avance de los compromisos asumidos por los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí en materia de seguridad pública, informó el presidente de la Comisión de Seguridad, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno.

      El legislador señaló que entre los puntos que serán evaluados destacan el cumplimiento del salario mínimo mensual de 15 mil pesos para los elementos policiacos, la obtención del Certificado Único Policial (CUP), la implementación de protocolos de actuación y el fortalecimiento del equipamiento de las corporaciones municipales.

      Badillo Moreno recordó que, durante la reunión anterior del Consejo Estatal de Seguridad, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ofreció apoyo a los municipios mediante la entrega de patrullas, equipo táctico y otros recursos, además del respaldo que brinda la Federación, por lo que consideró que no existen pretextos para incumplir con las obligaciones en materia de seguridad.

      El diputado también advirtió que varios municipios continúan dependiendo en exceso de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil Estatal para atender problemas de seguridad, por lo que llamó a los ayuntamientos a fortalecer sus propias corporaciones policiales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, reiteró la intención del Poder Legislativo de obtener un espacio dentro de la Mesa para la Construcción de Paz, al considerar que el Congreso puede contribuir a la estrategia de seguridad mediante la creación y adecuación de leyes.

      Finalmente, destacó que la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno Federal no sólo contempla acciones de inteligencia y combate al delito, sino también programas de prevención social, como las ferias de la paz, actividades deportivas y culturales, así como acciones de proximidad social enfocadas en atender a jóvenes y sectores vulnerables.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad
      Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

      Evaluarán a alcaldes por compromisos de seguridad

      SLP

      Redacción

      El Congreso advierte que los municipios deben cumplir con salarios dignos para policías, certificaciones y equipamiento.

      Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante
      Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante

      Destinarán 2.6 mdp para fortalecer albergue migrante

      SLP

      Rubén Pacheco

      El DIF estatal presentó proyecto aprobado por la federación

      Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)
      Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)

      Llega a FGE caso de maltrato animal en Milpillas (video)

      SLP

      Redacción

      La autoridad ministerial recibió la denuncia tras los indicios observados por Bienestar Animal Municipal

      Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP
      Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP

      Investigan casos de abortos fuera de plazo legal en SLP

      SLP

      Rubén Pacheco

      Entre enero de 2025 y abril de 2026, Salud registró 368 interrupciones de embarazos