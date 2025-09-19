Azuara: San Luis Potosí necesita recursos para fortalecer la seguridad

El paquete económico recientemente presentado al Congreso Federal, plantea la necesidad de reforzar recursos para San Luis Potosí, especialmente en seguridad y apoyo a los municipios, señaló el diputado federal del PAN, David Azuara Zúñiga. Durante la revisión del presupuesto, el legislador destacó áreas que requieren atención inmediata, como la seguridad en las colonias donde la presencia de autoridades y los programas preventivos actuales, resultan insuficientes.

También mencionó proyectos, como la presa Las Escobas, y señaló la necesidad de garantizar los recursos para su continuidad y mantenimiento.“No es algo que yo esté inventando, lo vemos todos los días que vamos a las colonias, hay necesidad de seguridad, atención, ya pedí que regresaran los fondos de apoyo a fortalecimiento para los municipios y vamos a seguir apuñando porque regresen estos apoyos a San Luis Potosí”, comento el legislador.

En materia de educación y salud, Azuara Zúñiga dijo que ambos rubros fueron analizados con cuidado. Sobre los llamados “impuestos saludables”, afirmó que su aplicación no debe generar cargas adicionales para la población y destacó la búsqueda de soluciones que permitan eficiencia y beneficios directos para los ciudadanos.La Ley de Ingresos, es el documento que proyecta los recursos con los que el sector público contará en 2026, además de ofrecer un panorama del entorno económico. La Cámara de Diputados, tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la iniciativa, mientras que el Senado deberá avalarla a más tardar el 31 de octubre.

Por su parte, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, establece las asignaciones presupuestarias para el próximo ejercicio fiscal, incluyendo las

operaciones de los programas, la distribución de recursos y las remuneraciones de los servidores públicos. La aprobación de este documento, corresponde únicamente a la Cámara de Diputados.

y se espera que se realice el 15 de noviembre.