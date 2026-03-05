logo pulso
RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Baja rezago en el área de Contraloría: Julieta Abud

Aunque habrá picos por declaraciones patrimoniales, dice regidora

Por Martín Rodríguez

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A pesar de que sólo tres personas desempeñan funciones clave, por primera vez hay un reporte de disminución del rezago en la integración de los procedimientos de responsabilidad administrativa, aunque es un hecho que habrá picos en alguna época del año derivadas de las declaraciones patrimoniales, la regidora Julieta Abud, quien preside la Comisión de Vigilancia del cabildo capitalino.

Las tres personas cuentan con poco personal, pero a juicio de la regidora, realizan un trabajo extenso y de procedimientos laboriosos para llegar a las conclusiones que resulten necesarias según el área que les corresponde. 

Otra parte de los análisis incluye entrega-recepción, análisis de currículums, comités de adquisiciones y todos los aspectos relativos a la responsabilidades de cada quien.

Recordó que la contralora participa en todas las reuniones del Comité de Adquisiciones, revisa todas las cuestiones del patrimonio y aquellos picos de casos pendientes, que por lo general son los vinculados a la etapa de presentación de las declaraciones patrimoniales, porque por entonces hay más servidores públicos observados en tanto presentan su declaración patrimonial con base en el ejercicio fiscal anterior. 

Una vez pasada la etapa de las declaraciones patrimoniales, otra vez baja la cantidad de observaciones porque la inmensa mayoría de los servidores públicos cumple con esa función, y es por ello que en el caso de ejercicios fiscales anteriores, solo hay un caso que recibe un procedimiento sancionador por negarse a presentar su declaración patrimonial.

Rolando Morales

Martín Rodríguez

Ana Paula Vázquez

La Universidad aún enfrenta desafíos para lograr campus libres de violencia, reconoce el rector

