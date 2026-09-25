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Bajan la imagen de San Francisco en Villa de Pozos

Comienzan las fiestas patronales en el joven municipio

Por Leonel Mora

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Bajan la imagen de San Francisco en Villa de Pozos
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      Las fiestas patronales de Villa de Pozos iniciaron ayer jueves con la tradicional bajada de la efigie de San Francisco de Asís de su nicho en el templo.

      La imagen encabezará varias peregrinaciones en los próximos días y los feligreses celebran que este año se cumplen ocho siglos del tránsito del santo italiano a la "morada celestial".

      Antes de la bajada hubo misa solemne con coro y mariachi. Para bajar la imagen se utilizó una grúa eléctrica, y ya en el suelo el querido "San Panchito" recibió limpieza y cambio de ropajes.

      San Francisco, fundador de la orden franciscana, es recordado por su vida austera, su defensa de los pobres y su vínculo espiritual con la naturaleza. En Villa de Pozos, su figura es un referente comunitario que ha acompañado a varias generaciones de residentes.

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      Para este viernes 25, el programa de las fiestas patronales contempla misa a las 7:00 de la tarde, seguida del recibimiento de la peregrinación de niños del catecismo y una serenata. El sábado 26 habrá misa vespertina, entrada de cera de motociclistas y de las localidades de Los Jasso y Panalillo, además de la vigilia patronal.

      El domingo 27 habrá un concierto sinfónico a las 5:00 de la tarde, en la parroquia, y otra misa a las 7:00 de la tarde, además de la entrada de cera de El Jagüey, Santa Rita y El Jaralito, y una serenata con quema 

      de pirotecnia.

      Las actividades por la fiesta patronal de San Francisco se prolongarán hasta el 31 de octubre, aunque el "Gran Día" del santo será el domingo 4 

      de octubre.

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