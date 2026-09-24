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"Con fraternidad", Morena disputará gubernatura al PVEM: Citlalli Hernández

Confirmó que aún se busca a un perfil fuerte para competir sin coaliciones en San Luis Potosí

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 04:28 p.m.
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Foto: FB Morena

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      La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, atajó que aún no está definido formalmente quién será el Coordinador para la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí, pero dio por hecho que en la elección estatal no habrá coalición con el Partido Verde (PVEM) ni con el Partido del Trabajo (PT), por lo que la apuesta será disputar la gubernatura con el mejor perfil.

      En entrevista para Astillero TV, aclaró que la designación del Coordinador y virtual candidato a la gubernatura estatal será definida en los próximos días.

      Explicó que podría ser alguien que no se haya inscrito formalmente en el proceso actual, ya que es una facultad de la Comisión que preside proponerlo así. Recordó que hay dos métodos, una es la encuesta y otra la designación, en la búsqueda del perfil más competitivo.

      Sobre San Luis Potosí comentó: "evidentemente ahí no vamos a ir en coalición, y si bien, el Partido Verde y el Partido del Trabajo son nuestros aliados, el objetivo es que a Morena le vaya bien, con un perfil fuerte para competir... con respeto y fraternidad, pero nuestra apuesta es fortalecer a Morena y disputar la gubernatura".

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      Ante ello, dijo que próximamente se definirá al virtual candidato, en el marco del total de las designaciones que faltan en otros estados, pues el objetivo es comenzar con los trabajos de cara al 2027.  

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