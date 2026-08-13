Basura agrava riesgo de inundaciones por lluvias
Estructuras de desagüe colapsan hasta por objetos de gran tamaño
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La acumulación de residuos sólidos urbanos en alcantarillas ha sido uno de los principales factores detrás de los encharcamientos e inundaciones registrados en algunos puentes de San Luis Potosí durante las recientes lluvias, señaló Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino.
Explicó que, al revisar los sistemas de drenaje, han encontrado que el problema no necesariamente está en la capacidad de desalojo, sino en los taponamientos provocados por la basura que se acumula en las rejillas.
Azuara puso como ejemplo el puente Pemex, donde durante las últimas precipitaciones se llegó a observar una cantidad considerable de residuos retenidos en las alcantarillas. Esta situación impide que las bombas puedan succionar con rapidez el agua acumulada y termina por generar los anegamientos. Señaló que un problema similar se presenta en otros puntos, como el puente Naranja, donde también se han detectado acumulaciones de basura en la parte superior de la estructura.
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