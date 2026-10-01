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Nacional

Sheinbaum garantiza libertad de expresión

La mandataria también rechazó limitación para hacer "memes"

Por El Universal

Octubre 01, 2026 11:17 a.m.
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Claudia Sheinbaum Pardo / El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / El Universal

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      A unas horas de que se cumplan 58 años de la masacre de estudiantes de 1968, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay represión desde el Estado mexicano.

      En su conferencia mañanera de este jueves 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que su gobierno señaló al expresidente Gustavo Díaz Ordaz como responsable de estos hechos.

      "Eso no ocurre ahora, no hay represión desde el Estado mexicano, de ningún tipo, por más que quieran decir que ´no hay libertad de expresión´, ´que se coarta la libertad´, es absolutamente falso. Tan es falso, que un evento de la derecha internacional se realiza en la Ciudad de México y hay total libertad para que se exponga lo que se quiere exponer", dijo.

      "No se usan las fuerzas del Estado para reprimir a nadie. Hay libre manifestación, libre expresión de ideas, libertad de prensa, no había eso ni en la época del PRI ni en la época neoliberal. Con Salinas de Gortari fueron más de 500 asesinatos por motivos políticos que nunca se explicaron. Entonces, no es lo mismo", agregó.

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      Declaró la mandataria que si llegaran a ocurrir asesinatos por motivos políticos, por las fuerzas del Estado, habría sanciones.

      Además, rechazó que haya elementos del Ejército infiltrados en movimientos sociales y defendió el cambio en el nuevo Poder Judicial.

      Sheinbaum rechaza que se prohíban "memes"

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se vayan a prohibir los memes, después de que en el Senado se aprobó la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial conocida como "Ley Antimemes".

      En su conferencia mañanera de este jueves 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que se defiende a los autores "y no tiene que ver con memes".

      "La supuesta ´Ley Antimemes´ que no prohíbe ningún meme. Es más, es la ley de defensa de los autores, es eso, del derecho de autor, esa es la ley, y no tiene que ver con memes", dijo.

      Ejemplificó la mandataria que para cometer fraudes, en redes sociales han usado su imagen llamando a la gente a supuestamente invertir en una cuenta: "Entonces, eso no estaba tipificado como delito y es un delito, porque además mucha gente, lamentablemente, puede caer en una situación así. Y entonces tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar, y en su caso, también que se le regrese el dinero a las personas".

      - Luisa Alcalde rechaza limitación de memes

      Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, acusó que "de manera engañosa" se ha dicho que lo que se pretende es limitar los memes y la crítica.

      "Pero absolutamente nada tiene que ver esta ley con eso, no habla de críticas, de memes, de sátira. Aquí lo que se está regulando, por un lado, es la piratería. Y en específico, en el artículo a que hacen mención, es sobre el robo de identidad del gobierno para intentar engañar a una persona para cometer un ilícito", expuso Alcalde.

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      Al recalcar la consejera jurídica que "nada tiene que ver con los memes", explicó que se impondrá de uno a cinco años de prisión, y multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigente al momento en el que se comete el delito a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación.

      "Se trata de tratar de engañar al otro para para hacerte pasar como sí tú fueras del gobierno, con la intención de cometer un delito. En específico puede ser fraude, el más lógico (...)", mencionó.

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