Prepara CEPC albergues tras lluvias en 22 municipios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, derivado de las lluvias registradas durante las últimas horas en los municipios potosinos, no se presentaron afectaciones mayores.

De acuerdo con el reporte oficial, en la región Huasteca se registraron lluvias en Tampacán, Tamuín, Tanquián, Coxcatlán, Axtla, Huehuetlán, Ciudad Valles y Aquismón; en la Zona Media, en Cárdenas, Rayón, Villa Juárez, Ciudad del Maíz, Rioverde y Cerritos; mientras que en el Altiplano potosino se reportaron precipitaciones en Cedral, Vanegas, Guadalcázar, Moctezuma y Venado. En la Zona Centro, las lluvias se presentaron en la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez y Mexquitic.

Cabe mencionar que Ciudad Fernández y Rioverde habilitaron sus respectivos albergues, sin necesidad de realizar evacuaciones. Asimismo, no se tiene reporte de personas fallecidas ni lesionadas a causa de las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

La CEPC mantiene comunicación permanente con las autoridades municipales para conocer las condiciones en cada zona y brindar el apoyo necesario ante cualquier eventualidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Alertan a población por fin de semana lluvioso en la región Operativo de vigilancia, para prevenir una contingencia

Ochoa Limón señaló que las lluvias continuarán en territorio potosino hasta el próximo viernes, por lo que se mantendrá el monitoreo y la coordinación con los ayuntamientos.

Destacó que los municipios cuentan con la capacidad suficiente para actuar como primeros respondientes y reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Trombas que impactan a Mexquitic y Cerritos: RGC

Este miércoles por la noche, se registraron dos trombas que impactaron en los municipios de Mexquitic de Carmona y Cerritos, sin embargo, no hubo personas evaluadas, heridas o fallecidas, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Matizó que, en Cerritos la corriente arrastró varios vehículos estacionados, y en el Hospital General de Rioverde ingresó agua por la inundación de la calle, sin embargo, minutos después quedó desfogada.

Foto: CEPC

Criticó que Mexquitic de Carmona no intervino debidamente durante las labores de auxilio a la población afectada por las fuertes precipitaciones.

Destacó el caso del municipio de Rioverde, donde los tres niveles gubernamentales trabajaron para solventar inundaciones y encharcamientos.

Subrayó que los ríos de la región huasteca reportan niveles estables que no ponen en riesgo a la población, sin embargo, se mantiene el monitoreo permanente.

Afirmó que el promedio de las principales presas del estado ronda por encima del 85 por ciento.

"Se ha pedido a todas las autoridades municipales, sobre todo de la huasteca, que tengan mucho cuidado con los pobladores que están cercanos a los ríos o que viven cerca de las laderas de los ríos", concluyó.

Con información de Rubén Pacheco/Pulso