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Bloqueo por agua causa caos

Exigen intervención de Interapas ante daños en infraestructura sanitaria y riesgos para la salud.

Por Rolando Morales

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
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Bloqueo por agua causa caos

Vecinos del barrio del Montecillo, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, realizaron este viernes un bloqueo en la Alameda Juan Sarabia para exigir la intervención del organismo operador Interapas ante el colapso del drenaje que, aseguran, afecta desde hace años a diversas vialidades y viviendas de la zona.

Bloqueo vecinos Montecillo por drenaje colapsado

Habitantes del sector comprendido entre las calles Guadalupe Victoria, Otahegui, 20 de Noviembre, entre otras señalaron que el sistema sanitario presenta fallas severas que han provocado filtraciones dentro de las casas, socavones en banquetas y calles, así como brotes de aguas negras. Indicaron que, en algunos domicilios, el agua residual ya se acumula bajo los inmuebles, generando humedad, malos olores y proliferación de mosquitos.

Drenaje colapsado afecta viviendas y calles en Montecillo

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De acuerdo con los testimonios, en la calle Otahegui el agua contaminada continúa fluyendo, mientras que en Jiménez, donde consideran el problema más grave, el drenaje estaría totalmente colapsado, lo que impide que el agua se desaloje de las viviendas. Vecinos afirmaron que han tenido que dejar de usar regaderas y lavaderos, recurriendo a recipientes para realizar actividades básicas debido a que el drenaje no funciona.

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