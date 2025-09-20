Simulacro recuerda carencias de Bomberos

Con motivo del reciente Simulacro Nacional 2025, también aplicado en San Luis Potosí, el Honorable Cuerpo de Bomberos reiteró las carencias que enfrenta para responder con eficiencia ante situaciones de riesgo real.

La corporación opera con limitaciones de personal y unidades con antigüedad considerable, lo que ha reducido hasta en un 50 por ciento su capacidad de respuesta en algunos municipios de la entidad.

Adolfo Benavente, comandante de la institución, explicó que para alcanzar una cobertura plena se necesita la contratación de al menos 36 elementos adicionales, quienes tendrían que ser capacitados y equipados para integrarse a las labores de auxilio.

Aunado a ello, destacó la necesidad de mejorar las prestaciones salariales y la seguridad social de los bomberos en activo, condiciones que hoy siguen siendo limitadas.

En cuanto al parque vehicular, el jefe de la corporación reconoció que varios camiones y unidades de respuesta ya presentan fallas derivadas de su antigüedad, lo que compromete la operatividad durante emergencias. “Son vehículos que en cualquier momento pueden fallar, como ya ha ocurrido, y eso nos pone en una situación complicada”, señaló.

La falta de recursos también se ha reflejado en la imposibilidad de atender accidentes en municipios más alejados, como Santa María del Río, Tierra Nueva o zonas de la carretera a Matehuala, particularmente en el tramo de Villa de Arista. No obstante, el comandante subrayó que cuando está en riesgo la vida de una persona, la corporación acude de inmediato sin importar la distancia.

Respecto al apoyo gubernamental, Benavente indicó que han sostenido reuniones con autoridades de distintos niveles, aunque reconoció que las limitaciones presupuestales reducen la posibilidad de un respaldo inmediato. “Las partidas ya están asignadas y sólo si hay un reacomodo nos pueden apoyar”, dijo.

En este escenario, el Cuerpo de Bomberos continúa dependiendo en gran medida de actividades de recaudación y del apoyo ciudadano para sostener su operatividad, mientras insiste en la urgencia de contar con mayor personal y equipo renovado para garantizar la atención oportuna a la población potosina.