Buscan evitar que migración afecte tratado del T-MEC

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Nuestro país ha sido muy responsable porque ha puesto de su parte para que algunos migrantes tengan como destino la propia República Mexicana, tienen cabida y tienen políticas públicas para que se le dé un sentido a su vida, por lo que se ha cumplido con los acuerdos internacionales para evitar que la movilidad de sudamericanos y centroamericanos afecte los acuerdos del tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por lo que se tiene confianza en que ese capítulo salga exitoso en la renegociación del tratado, advirtió Fuensanta Medina Martínez, diplomática e investigadora de El Colegio de San Luis, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Precisó que en apego a su soberanía, ahora le toca a México planear su propio sistema de cooperación, pero no de sujeción, el problema que se está generando al convertirse en un país de destino, y no de tránsito, como lo había sido históricamente.

Añadió que en la revisión del T-MEC, la idea debería ser profundizar los acuerdos, alcanzar nuevos niveles de negociación y volver a trabajar con las precisiones y la afinación de detalles para las condiciones de refugio, asilo, además de diversos aspectos que redefinan la relación entre México y los migrantes en tránsito, según las condiciones y los acuerdos establecidos a nivel internacional, pero también en los instrumentos de regulación firmados por México y que operan a nivel mundial, siempre y cuando no contravengan las reglas del T-MEC.