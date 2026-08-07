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Buscan mejorar acceso al agua al menos en la ley

Por Redacción

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Buscan mejorar acceso al agua al menos en la ley
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      Para garantizar el derecho humano al agua, mediante la implementación de políticas públicas, infraestructura, regulación y mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, la diputada Nancy Jeanine García Martínez propuso una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

      Indica que, si bien actualmente el artículo 12 de la Constitución Política del Estado reconoce el acceso al agua como un derecho humano, su redacción resulta limitada frente al estándar constitucional federal.

      En particular, reduce el alcance del derecho al "acceso", sin incorporar de manera expresa otros elementos esenciales como la disposición y el saneamiento.

      Destaca que resulta insuficiente en la incorporación de un enfoque de igualdad sustantiva y de atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad; por ello la iniciativa tiene como finalidad armonizar el marco constitucional local con el federal, ampliando el contenido del derecho humano al agua para incorporar de manera expresa el acceso, la disposición y el saneamiento, bajo criterios de suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad.

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      De igual manera, se refuerza la obligación del Estado de asegurar el acceso al mínimo vital de agua de manera continua, suficiente y digna, y de adoptar medidas diferenciadas que garanticen el acceso efectivo de los grupos en situación de vulnerabilidad.

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